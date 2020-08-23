В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Ново-Ленинградской. Фото: pixabay.com.

Движение транспорта ограничат на улице Ново-Ленинградской с понедельника. По словам сотрудников пресс-службы городской администрации, в районе дома №11 пройдут аварийно - восстановительные работы на кабельной линии.

В целях безопасности автомобилистов просят воспользоваться альтернативными путями объезда участка. Работы пройдут с 24 по 30 августа.

Ранее "КП" писала о начале озеленительной кампании на улице Николаева. Первые деревья и кустарники уже прибыли в город. Высаживать деревья будут в ближайшее время.