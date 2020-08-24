Под Смоленском прошел Международный фестиваль "Гнездово-2020". Фото: администрация Смоленской области.

Девятый по счету Международный фестиваль исторической реконструкции "Гнездово-2020" прошел под Смоленском. Участники из более 20 регионов смогли ознакомиться с историей, культурой, бытом населения Древней Руси, а также других народов – скандинавов, балтов, степняков эпохи раннего средневековья IX-X веков.

Также во время фестиваля прошли научно-практические конференции, к участию в которых были приглашены ведущие отечественные и зарубежные специалисты-археологи, краеведы, историки.

Под Смоленском прошел Международный фестиваль "Гнездово-2020". Фото: администрация Смоленской области.

Кроме того, гости смогли принять участие в интерактивных исторических площадках, мастер-классах по средневековым ремеслам, кухне и морскому делу, а также послушать выступления народных творческих коллективов и фольклорных ансамблей.