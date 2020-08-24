В Смоленске начали укладку асфальта на улице Николаева. Фото: администрация г. Смоленска.

Строители начали укладку нижних слоев асфальта на нечётной стороне улицы Николаева. Работы стартовали вечером в воскресенье, 23 августа.

- Асфальтирование проходит от перекрестка с улицей Багратиона до 1-го Краснинского переулка. А это значит, что совсем скоро данный участок дороги будет доступен для движения автомобильного транспорта, - сообщили в городской администрации.

Ранее "КП" писала, что в регион привезли деревья и кустарники для озеленения улицы. Их высадка начнется в ближайшее время.