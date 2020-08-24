В Смоленске неизвестный устроил ДТП с троллейбусом

В Смоленске чуть не столкнулись автомобиль и троллейбус. Фото: pixabay.com.

Днем 23 августа в Смоленске в салоне троллейбуса пострадала пассажирка, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Неизвестный водитель ехал около дома №35 по улице Н. Неман. При повороте налево он не уступил дорогу троллейбусу. 44-летний водитель троллейбуса, чтобы избежать аварии, экстренно затормозил. Однако, 66-летняя пассажирка общественного транспорта все же упала и получила травмы.

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