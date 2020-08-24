Пьяный житель Вязьмы избил полицейского

Житель Вязьмы ударил полицейского по лицу. Фото: pixabay.com.

Суд наказал жителя Вязьмы за избиение полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

26 января 2020 гола пьяный житель Вязьмы попался в руки полицейского. Так как мужчина находился в нетрезвом состоянии в общественном месте, его по закону нужно было привлечь к административной ответственности. Однако, слушаться полицейского мужчина не стал. Он не сел в служебную машину и пытался уйти от полицейского.

Полицейский решил осмотреть жителя Вязьмы. Тот снова решил помешать действиям сотрудника полиции и ударил его по лицу.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.

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