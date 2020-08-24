Черный усач атакует леса Смоленской области

В лесах Смоленской области обнаружили личинки черного елового усача. Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В лесах Монастырщинского и Краснинского районов обнаружили усачей рода Monochamus, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В смоленских лесах с помощью феромонных ловушек нашли личинки черного елового усач. Это насекомое считается одним из самых опасных вредителей древесины.

Теперь на 151 375 га Монастырщинского района и на 150 767 га Краснинского района установили карантинную фитосанитарную зону по малому черному еловому усачу Monochamus sutor.

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