Новая спортивная площадка появилась в Смоленске

В Заднепровском районе открылась спортплощадка. Фото: пресс-служба городской администрации.

В Заднепровском районе Смоленска появилась спортплощадка на открытом воздухе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая спортивная площадка появилась около парка Авиаторов, в районе дома №51 по улице Ударников.

На спортивном объекте разместились восемь тренажеров на различные группы мышц. Тренажеры расположены под навесом, поэтому смоляне смогут заниматься на них в любую погоду.

В администрации рассказали, что это уже не первые спортплощадки на территории города. Подобные объекты появились в сквере на улице Багратиона, на улице Октябрьской революции и возле Реадовского парка.

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