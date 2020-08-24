Смоленского водителя, которые вез контрафактные сигареты, поймали на взятке

Смолянин хотел избежать наказания и дал взятку полицейскому. Фото: pixabay.com.

Смолянина признали виновным в даче взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

6 мая 2020 года 48-летний смолянин оказался в кабинете у полицейского за то, что он вез сигареты без маркировки и необходимых для их провоза документов. В кабинете сотрудника полиции он достал 15 тысяч рублей и предложил их полицейскому, чтобы тот не привлекал его к ответственности. Сотрудник полиции отказался от взятки.

Суд посчитал смолянина виновным и наказал его штрафом. Виновному придется заплатить 80 тысяч рублей штрафа.

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