Смоленский школьник из Верхнеднепровского трижды набрал 100 балов на ЕГЭ

Школьник из Верхнеднепровского поступил в ИТМО благодаря высоким баллам за ЕГЭ. Фото: pixabay.com.

Даниил Пятыго из Верхнеднепровского получил 300 балов за ЕГЭ по русскому языку, информатике и профильной математике, сообщает пресс-служба Департамента Смоленской области по образованию и науке.

Как рассказывают в ведомстве, такие результаты выпускнику удалось получить благодаря многолетнему упорному труду и помощи родителей и учителей.

В девятом классе Даниил решал задания уровня 11-го класса. В старших классах он участвовал в олимпиадах и занимал призовые места.

Высокие баллы позволили Даниил поступить в ИТМО в Санкт-Петербург, где он будет обучаться профессии программиста.

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