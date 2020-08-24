Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет временно закрыт

В Сафонове переезд закроют на ремонт. Фото: пресс-служба МЖД.

25 и 26 августа с 09:00 до 17:00, 28 августа с 09:00 до 18:00 на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги проезд грузового автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 2 км (в районе ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново – Бараново, легкового автотранспорта – через путепровод 318 км (в районе улицы Ленина г. Сафоново).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.