Ревнивый житель Рославля разгромил дом своей жены

Ревность привела жителя Рославля к уголовному делу. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Житель Рославля стал фигурантом уголовного дела по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» после того, как вломился в дом своей жены, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Жительница Рославля рассказала, что пока ее не было дома, кто-то проник в жилище, разбил окна и разрушил бытовую технику и мебель. Так, неизвестный разбил и испортил вещей на 18 тысяч рублей.

Полиция опросила очевидцев и соседей и вышла на подозреваемого. Им оказался муж потерпевшей, с которым она собиралась разводиться. Как рассказал ревнивый муж, он в пьяном состоянии, пока жены не было дома, вломился в жилище и разгромил мебель.

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