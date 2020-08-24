Смолянка подарила мошеннику 300 тысяч рублей

Жительница Смоленска поверила лже-сотруднику банка. Фото: pixabay.com.

Жительница Смоленска лишилась своих денег, поверив мошеннику, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Смолянке позвонил неизвестный и представился сотрудников банка. Лже-сотрудник банка предложил смолянке услуги по финансовой безопасности. Мошенник ввел женщину в заблуждение и узнал реквизиты ее банковской карты. Позднее смолянка заметила, что с ее карточки пропали 300 тысяч рублей.

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