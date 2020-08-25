На Смоленщине Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли на 2021 год. Фото: pixabay.com.

В администрации Смоленска рассказали, когда пройдет Всероссийская перепись населения. На территории Смоленской области она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

В следующем году перепись населения пройдет с нововведениями. Так, смоляне смогут воспользоваться порталом «Госуслуги» и там заполнить электронные переписные листы. Также принять участие в переписи можно будет на переписных участках, а также в отделения МФЦ.

Ранее правительство России перенесло время проведения переписи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

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