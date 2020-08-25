В Вяземском районе пассажирка попала в больницу после двойного ДТП

Две иномарки столкнулись в Сафоновском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Утром 24 августа в Вяземском районе столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Двойное ДТП произошло на 241-м км автодороги «Москва-Минск» в Вяземском районе. 41-летний водитель Volkswagen Passat хотел перестроиться, но врезался в Renault Sandero, которая ехала в том же направлении. Несмотря на сильные повреждения для машины, 45-летний водитель Renault Sandero не пострадал. В ЦРБ Вязьмы оказалась пассажирка первой иномарки.

Напомним, в этот же день в Сафоновском районе случилось смертельное ДТП.