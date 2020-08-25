Житель Рославля в нетрезвом состоянии сбил человека и избил друга до смерти

Житель Рославля сбил человека и забил друга до смерти. Фото: pixabay.com.

27-летнего жителя Рославля отправили в тюрьму за несколько преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

19 марта 2019 года пьяный житель Рославля ехал по автодороге Н-6. Около магазина «Новинка» в Десногорске он сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила травмы, которые привели к серьезным последствиям для ее здоровья. С места ДТП мужчина скрылся, но вскоре его поймали сотрудники ДПС.

11 августа 2019 года осужденный распивал спиртное со своим другом в третьем микрорайоне в Десногорске. Мужчины поругались, и конфликт перерос в драку. Осужденный избил своего приятеля, много раз ударив его по голове. Мужчина умер на месте происшествия.

Суд решил, что житель Рославля виновен в двух преступлениях и назначил ему сеть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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