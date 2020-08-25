Суд решит судьбу смолянина, который насмерть сбил двух человек

Житель Смоленска предстанет перед судом за смертельное ДТП. Фото: pixabay.com.

Смолянин, устроивший смертельное ДТП, предстанет перед Вяземским районным судом, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По версии следствия, 5 мая 2020 года 33-летний водитель тягача MAN TGA ехал по автодороге «Москва-Минск» в сторону Москвы. Водитель не рассчитал скорость и сбил двух мужчин, которые чинили автомобиль. ДТП привело к двум смертям – мужчины умерли на месте аварии.

Как рассказывают в ведомстве, водитель мог заметить пешеходов и избежать смертельной аварии. Теперь Вяземский районный суд будет решать дальнейшую судьбу водителя из Смоленска.

Напомним, 24 августа в Сафоновском районе в ДТП умерли два человека.