В Смоленске на пешеходном переходе насмерть сбили пенсионерку

73-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки. Фото: https://vk.com/drive2_smolensk.

В Смоленске на улице Дзержинского случилось смертельное ДТП. Фото с места смертельной аварии и подробности случившегося появились в сообществе «DRIVE2 Смоленск» во ВКонтакте.

На пешеходном переходе на улице Дзержинского сбили 73-летнюю пенсионерку. По предварительным данным смолянку сбила иномарка Volkswagen Touareg, за рулем которой сидел 43-летний мужчина.

Автор фотографий рассказал, что движение на месте аварии затруднено, а очевидцев случившегося оставили для дальнейшего разбирательства.

- Похоже, иногородний, не знал, что там такое место. Всегда внимательно его проезжаю, - пишет один из пользователей соцсетей, рассказывая об опасности этого пешеходного перехода.

Напомним, около шести вечера 24 августа в Сафоновском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП умерли два человека.