Трое несовершеннолетних из ярцево избили 42-летнего мужчину

42-летнего жителя Ярцево избили и ограбили. Фото: pixabay.com.

В Ярцево задержали троих подростков, которые избили местного жителя до бессознательного состояния, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

42-летнего мужчину обнаружили без сознания около дома на улице Интернациональная. Мужчину не только избили, но и ограбили. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Благодаря свидетелям удалось найти подозреваемых. Один 17-летний и двое 15-летних стали фигурантами уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Одного человека заключили под стражу, а двое находятся под домашним арестом. Кроме того, родителей тоже накажут за неисполнение родительских обязанностей.

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