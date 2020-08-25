Бывший осужденный украл телефон у жительницы Смоленска

Из-за своей забывчивости телефон смолянки оказался с ломбарде. Фото: pixabay.com.

38-летнюю жительницу Смоленска обокрал 55-летний смолянин, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Женщина оставила телефон за 11 тысяч рублей на скамейке во дворе дома по улице Маршала Соколовского. Успешно забыв о телефоне, смолянка ушла и лишь позднее заметила, что ее телефон пропал. Однако, одинокий телефон заметил ранее судимый смолянин. Он забрал телефон, сдал его в ломбард, а полученные деньги растратил на свои желания.

Телефон вернули владелице, а мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «кража». Если вина подозреваемого подтвердится, то он может лишиться свободы на два года.

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