Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске показали ход противоаварийных реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения — Смоленской крепостной стене. На ряде участков появились строительные леса и опорные крепления из дерева. Рабочие обновляют кирпичную кладку. Также местами идет замена кровли.

Напомним, ранее «КП» сообщала, что работы будут проводиться в несколько этапов. На первом будут восстановлены разрушенные от времени зубцы.