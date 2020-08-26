В Сычевке отремонтируют крышу основной школы. Фото: pixabay.com.

В Сычевке отремонтируют крышу Юшинской основной школы, сообщает пресс-служба администрации региона. На проведение работ планируют направить 2,5 млн рублей.

По словам главы района Татьяны Никоноровой, решение провести ремонт в учреждении принял экспертный совет.

- Я всегда говорю, что создание комфортных условий для получения образования – один из ключевых ориентиров социальной политики Администрации области. В связи с этим Вашу просьбу, разумеется, поддержу. Мы зарезервируем необходимые средства в бюджете на будущий год, - пообещал губернатор Алексей Островский во время встречи с главой муниципалитета.