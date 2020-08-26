В Руднянском районе отремонтировали Дом культуры. Фото: администрация Смоленской области.

В обновленный Дом культуры заработал в поселке Голынки Руднянского района. Здесь отремонтировали крышу, заменили окна, обновили дверные блоки, а также установили новые кресла в реконструированном зрительном зале. В 2020 году выполнен ремонт внутренних помещений, установлены навесные потолки, заменена электропроводка, отремонтированы полы, покрашены стены.

- В новом помещении, оборудованном для игры в настольный теннис, теперь с удовольствием проводят свой досуг и взрослые, и дети. Уверен, обновленный ДК будет пользоваться еще большей популярностью у голынковцев, - прокомментировал губернатор Алексей Островский, посетив район с рабочим визитом.

Ранее стало известно, что в Сычевке отремонтируют крышу Юшинской основной школы. На проведение работ планируют направить 2,5 млн рублей.