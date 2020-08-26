В Смоленске по факту гибели пешехода возбудили уголовное дело.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
По факту гибели 73-летней женщины-пешехода, которую сбили на зебре днем 25 августа, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, трагедия произошла на улице Дзержинского напротив гостиницы «Россия». Врачи пытались на месте оказать помощь женщине, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Виновник аварии - 43-летний водитель «Фольксваген Туарег». По результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился за рулем в трезвом состоянии.
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