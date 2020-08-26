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В Смоленске остановилось Колесо обозрения

На аттракционе работают специалисты
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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В Смоленске остановилось Колесо обозрения. Фото: из архива администрации Смоленска.

В Смоленске остановилось Колесо обозрения. Фото: из архива администрации Смоленска.

Колесо обозрения остановилось в Смоленске. Об этом днем 26 августа сообщили представители фирмы, обслуживающие аттракцион. В настоящее время на карусели работают специалисты.

- На аттракционе проводятся «технические работы», - сообщили представители фирмы.

О времени окончания работ и возобновлении работы карусели не сообщается.

Напомним, аттракцион после длительного перерыва из-за карантина по коронавирусу заработал 8 августа.