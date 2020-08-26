11-летний ребенок попал под колеса машины в Сафонове. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

11-летний ребенок чудом остался жив, попав под колеса «Ниссана». ДТП произошло в 19.30 25 августа в Сафонове.

По словам сотрудников ГИБДД, ребенок выскочил на проезжую часть из-за припаркованной машины, а водитель иномарки не успел быстро остановить автомобиль. ДТП произошло вне пешеходного перехода.

- Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды областного ведомства. О характере телесных повреждений не сообщается.