Смоленск посетили первые гости по программе развития медтуризма. Фото: администрация Смоленской области.

Первые гости из Москвы посетили Смоленск, чтобы узнать больше о городе и получить медицинскую помощь.

Напомним, в этом году в регионе запустили новое туристическое направление - медицинский туризм, чтобы привлечь иногородних пациентов, которые могут совместить лечение с экскурсиями и другими развлечениями. Для общего проекта уже объединись 4 частные клиники и туроператор, который вовлекает в процесс гостиницы, кафе, экскурсоводов и предлагает места показа.

Самыми востребованными услугами для туристов стали протезирование, пластика и общая либо точечная диагностика.

Один из них - 55-летний пациент из Москвы Андрей. Мужчина провел в Смоленске 4 дня, сделал протезирование нижней челюсти существенно дешевле, чем это стоило бы ему дома.

- Я очень благодарен клинике, лечащему врачу и его команде за профессионализм и теплый прием. Планирую вернуться в Смоленск для дальнейшего протезирования, - поделился гость.