Стали известны итоги проверок по назначению стимулирующих выплат врачам в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Напомним, в мае проведены внеплановые проверки 35 областных учреждений здравоохранения по вопросам полноты и правильности начисления заработной платы медицинским и иным работникам, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, в том числе, выплат стимулирующего характера. Также продолжает вестись работа по конкретным заявлениям сотрудников учреждений здравоохранения.

Рассмотрено около 400 обращений. Все они поступили на горячую линию Департамента по телефонам 8 (4812) 21-80-42, 8 (4812) 27-10-95, через Единый портал госуслуг, а также от правоохранительных органов.

Анализ показал, что у 45% заявителей отсутствовали основания для назначения выплат, в 26% случаев необходимые сведения подтверждены и по завершении проверочных мероприятий денежные средства были перечислены. Остальные обращения не касались указанной тематики, либо обратившиеся представили о себе некорректные данные, не указав, в том числе, медицинские организации, где они работают, - пояснила глава департамента по здравоохранению Елена Войтова.

В настоящее время в регионе проходят внеплановые проверки учреждений. Госинспекция труда смотрит на соблюдение трудовых прав медицинских сотрудников, работающих в условиях COVID-19.

Начальник департамента отметила, что жалоб стало меньше — в мае фиксировалось 10-20 письменных заявлений в день, в августе – до 5 в неделю.