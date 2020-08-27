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Смоленск показали с высоты птичьего полета

На фотографиях можно увидеть Поповку, Киселевку, Рославльское шоссе, аэродром Южный, Соловьиную рощу, Королёвку, Днепр, проспект Гагарина
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Сотрудники парка-музея «Форпост 863» показали Смоленск с высоты птичьего полета. В объектив фотоаппарата попали Поповка, Киселевка, Рославльское шоссе, аэродром Южный, Соловьиная роща, Королёвка, проспект Гагарина. На фотографиях видна обильная застройка пригорода и зеленые зоны.

Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Ранее власти Смоленска рассказали о ходе ремонта крепостной стены. Рабочие обновляют кирпичную кладку на ряде участков памятника.