Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Сотрудники парка-музея «Форпост 863» показали Смоленск с высоты птичьего полета. В объектив фотоаппарата попали Поповка, Киселевка, Рославльское шоссе, аэродром Южный, Соловьиная роща, Королёвка, проспект Гагарина. На фотографиях видна обильная застройка пригорода и зеленые зоны.

Смоленск показали с высоты птичьего полета. Фото: парк-музей «Форпост 863».

Ранее власти Смоленска рассказали о ходе ремонта крепостной стены. Рабочие обновляют кирпичную кладку на ряде участков памятника.