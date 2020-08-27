Игорь Щеголев заинтересовался положением рынка труда в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев посетил три предприятия и провел встречу с главой региона, где поинтересовался положением на рынке труда.

- На нашем регионе, как и на многих других субъектах Федерации, сказалось действие ограничительных мероприятий, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщил губернатро Алексей Островский. - Администрация области прилагает все усилия, чтобы эти последствия минимизировать – мы не только выплачиваем пособия по безработице, но и ведем системную работу по переобучению граждан, потерявших работу, по их временному трудоустройству.

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