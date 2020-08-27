Смоляне перевели интернет-мошенникам более 300 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Смоляне за сутки перевели мошенникам 320 тысяч рублей, поверив, что им звонят из банка. По информации пресс-службы регионального УМВД, держатели карт доверились преступникам, когда узнали, что их счет хотят защитить от попытки несанкционированного списания денег и продиктовали личные данные. Через некоторое время на их телефоны пришло смс о переводе средств, а мошенники перестали выходить на связь.

Полиция проводит проверки по двум случаям и убедительно просят жителей региона быть осмотрительными во время разговора с неизвестными людьми.