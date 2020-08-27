В Смоленской области школьный обед станет сытнее. Фото: pixabay.com.

Школьный обед первоклассника станет разнообразнее и сытнее — с 1 сентября его цена вырастет в два раза. До Дня знаний остались считанные дни и все образовательные учреждения региона продумывают как накормить детей с соблюдением требований Роспотребнадзора. Одну из школ посетил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В школе №24, расположенной в микрорайоне Сортировка, обучается 530 человек. Организованы две смены. Чтобы избежать скопления школьников, в столовую их будут водить небольшими группами, сказала директор Елена Ботулева.

Школьное меню составлено — в выборе блюд принимали участие и педагоги и родители. По словам директора школы, набор действительно стал разнообразнее. Кроме того, утолять голод дети будут в комфорте - в буфете появятся новые стулья, которые будут закуплены фондом Сергея Неверова «СозИдаНие».

- С этого года из федерального бюджета выделено 125 миллионов рублей на организацию питания для учеников начальных классов Смоленской области, планируется, что в следующем будет порядка 300 миллионов. В эту школу питание будет централизованно завозиться, поэтому для нас важно посмотреть, нет ли проблем с приемкой, - отметил Сергей Неверов.

В Смоленской области школьный обед станет сытнее. Фото: Алексей Смирнов.

Закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием в марте текущего года был подписан Президентом России. Поэтапный переход на новую систему начнется уже с 1 сентября 2020 года.