В Вязьме полиция ищет свидетелей ДТП, к котором погиб пешеход. Фото: pixabay.com.

Свидетелей смертельного ДТП ищут в Вязьме. 13 июля на территории у дома №44по улице Сычевское шоссе столкнулись два грузовика - Mercedes-Benz и «Man». Мужчина находился рядом со вторым грузовиком в районе сцепки с полуприцепом. Полученные травмы оказались смертельными.

Полицейские обращаются к возможным очевидцам и свидетелям ДТП и просят оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.