В Смоленской области уничтожили оружие войны. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Три боеприпаса времен ВОВ уничтожили спасатели на полигоне в Смоленской области. Опасные находки - снаряд и две мины - были обнаружены в деревне Петушки Гагаринского района и Попсуево Сычевского района.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета его ни в коем случае нельзя трогать. Первым делом, нужно незамедлительно сообщить координаты места полицейским, чтобы те вызвали саперов для обезвреживания оружия.