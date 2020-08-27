42 «Точки роста» откроются в Смоленской области

42 «Точка роста» откроются в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

42 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» откроются в Смоленской области с начала учебного года. Ремонты в помещениях и работа по брендированию завершены.

- 323 учителя информатики, ОБЖ и технологии, работающие в сельских школах, прошли обучение у федерального оператора по работе с высокотехнологичным оборудованием (речь идет о квадрокоптерах, 3D-принтерах и др., - прим. Ред.). Такие компетенции необходимы педагогам для проведения учебных занятий, - сообщила замгубернатора Вита Хомутова.

Ранее "КП" сообщала, что с этого года из федерального бюджета выделено 125 миллионов рублей на организацию питания для учеников начальных классов Смоленской области, планируется, что в следующем будет порядка 300 миллионов.