В Гагарине 70 работникам предприятия погасили часть долга по зарплате. Фото: pixabay.com.

70 работников гагаринского предприятия АО «Кондиционер» получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Сумма долга составила более 8,2 млн рублей.

Задолженность удалось выявить после проверки надзорного органа. В настоящее время выплачена часть долга - более 6,7 млн рублей, выплата остальной суммы находится на контроле у сотрудников прокуратуры.

Также следствием было возбуждено уголовное дело.

Ранее стали известны итоги проверок по назначению стимулирующих выплат врачам в Смоленске. В регионе начались внеплановые проверки учреждений на предмет соблюдения трудовых прав медицинских сотрудников, работающих в условиях COVID-19.