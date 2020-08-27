Железнодорожники напомнят школьникам правила безопасности в начале нового учебного года. Фото: пресс-служба МЖД.

В начале нового учебного года смоленские железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

С 31 августа по 30 сентября в ходе акции «Детям – безопасную железную дорогу!» специалисты МЖД проведут уроки безопасности в учебных заведениях, для наглядности покажут видеоролики и раздадут специальные памятки. Особое внимание будет уделяться школам, расположенным рядом с железной дорогой, сообщили в пресс-службе компании.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции в течение сентября будут организованы профилактические рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей подключиться провести с подростками и детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, можно использовать приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов. Приложение доступно для скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.

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