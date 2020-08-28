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Вяземский завод будет поставлять кожу для кресел самолетов «Аэрофлота»

Кожевенное предприятие заключило контракт до 2034 года
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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Вяземский завод будет поставлять кожу для кресел самолетов «Аэрофлота». Фото: pixabay.com.

Вяземский завод будет поставлять кожу для кресел самолетов «Аэрофлота». Фото: pixabay.com.

Поставки начнутся в ближайшее время. В администрации Смоленской области сообщили, что контракт со смоленской компанией позволит сэкономить «Аэрофлоту» около 80 млн евро.

- Стоимость нашей продукции в разы меньше не только зарубежных аналогов, но и российских, - сообщил на встрече с губернатором соучредитель ООО «ВКП ЛТ» Юрий Думлер.

Также на территории области планируют разместить производство комплектующих элементов из алюминия для авиакресел. Продавать готовую продукцию планируют на российском рынке и в странах Европейского союза.