Памятник пионерам восстановят в Смоленске. Фото: администрация г, Смоленска.

Городская общественная комиссия утвердила дизайн-проект памятника пионерам-героям в парке Пионеров, где в настоящее время полным ходом идут работы по благоустройству.

Объект сохранит фактуру и габариты существующего с надписями имен героев, который к настоящему времени был частично разрушен.

Инициатива восстановления стеллы принадлежит городским ветеранским организациям.

Ранее стало известно, что в Смоленске отреставрируют жилой дом на улице Дзержинского. Управление по культурному наследованию оформило разрешение на проведение работ.