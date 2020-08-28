Кинофестиваль «Золотой Феникс» откроют в Смоленске 5 сентября. Фото: из архива администрации Смоленска.

Сотрудники пресс-центра отмечают, что в конкурсную программу вошли 12 полнометражных и 6 короткометражных игровых фильмов. Все они поборются за три главных приза - Гран-при кинофестиваля «Бриллиантовый Феникс», Приз Дебют «Рубиновый Феникс» имени космонавта Юрия Гагарина и Приз Зрительских симпатий «Сапфировый Феникс» имени актрисы Людмилы Касаткиной — и специальные награды, которые носят имена знаменитых смолян.

На площадке кинотеатра пройдут творческие встречи и спецпоказы.

Церемония открытия фестиваля состоится в 19.00 в кинотеатре «Современник».

Подробнее о каждом из четырех конкурсных дней можно узнать здесь.

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