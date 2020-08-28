Отдых в Смоленске начали рекламировать в Москве. Фото: администрация Смоленской области.

Рекламная компания началась тогда, когда объявили о возможности получить кешбек за путешествия по стране и ослабли ограничения пандемии. Смоленская область - одно из самых удобных направлений туризма из Москвы - 4 часа на скоростной Ласточке и средний чек поездки в 12 000 рублей на 3 дня приятно удивляют гостей, говорит руководитель Департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова.

Отмечается, что рекламу можно встретить почти на 100 рекламных конструкциях, среди которых огромные медиа-фасады на Новом Арбате и Тверской, билборды и цифровые экраны, постеры на ларьках и автобусных остановках на Славянском бульваре, Проспекте Вернадского, Рязанском и Каширском шоссе, Третьем транспортном кольце.

Кроме того, видеоролики о путешествии на Смоленщину начали транслировать на экранах в поездах «Ласточка», которые отходят из Москвы и Санкт-Петербурга (более 10 направлений следования).

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