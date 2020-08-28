В Смоленске пройдет акция "Диктант Победы". Фото: Андрей Смирнов.

Акция "Единой России", Российского военно-исторического общества, "Волонтеров Победы" "Диктант Победы", дебютировавшая осенью прошлого года, пройдет на Смоленщине 3 сентября. В ней примут участие все муниципальные образования области - будет работать сразу 40 площадок. Диктант напишут также военнослужащие из воинских частей, Военной академии, сотрудники МВД и Росгвардии, а также воспитанники кадетского корпуса.

Свои двери для участников патриотической акции откроет сразу три площадки города воинской славы – Вязьмы. Одной из них станет Центр патриотического воспитания молодежи «Долг». Его директор Ирина Оленьчива отмечает, что запрос на участие в этом году действительно высок.

В Смоленске пройдет акция "Диктант Победы". Фото: Андрей Смирнов.

Кроме того, в этом году принять участие можно будет онлайн.

Как сообщают организаторы, акция будет представлять собой тест с вопросами на тему Великой Отечественной Войны. Материалы для подготовки можно найти на сайте Российского Исторического общества.

В Смоленске пройдет акция "Диктант Победы". Фото: Андрей Смирнов.

Напомним, акция "Диктант Победы" способствует сохранению исторической правды о Победе и препятствует фальсификации фактов о войне, а также помогает рассказать историю следующим поколениям россиян.

С адресами проведения диктанта можно ознакомиться здесь. Написать текст онлайн можно, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф.

Начало акции в 12.00. 0+

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В этом году до основного теста школьники 10 классов смогут написать пробный экзамен по событиям военных лет, которые проходили на территории Смоленской области. Он пройдет в День знаний. Вопросы разработаны членом оргкомитета акции, смоленским краеведом Игорем Шкурловым. По его словам, после написания теста ученики смогут забрать бланк с заданиями с собой, чтобы самостоятельно проверить свои знания дома.

- "Диктант Победы", как и Бессмертный полк, вырастает в масштабную патриотическую акцию. Для нас важно сохранить правду, не дать фальсифицировать итоги войны. Уходят последние ветераны, только с помощью вот таких акций мы можем привить детям, внукам, правнукам гордость за предков, которые ковали Победу, - считает Игорь Шкурлов.