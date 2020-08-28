Автоледи на легковушке перевернулась в кювете под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

38-летняя автоледи на легковушке слетела с дороги и перевернулась в кювете на 251-м км автодороги «Р-120» в Рославльском районе. ДТП произошло около 17.35 27 августа.

В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что водитель, управляя «ВАЗ 11113», не выбрала безопасную скорость движения. Сообщается, что женщина получила телесные повреждения. О степени травм не сообщается.

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