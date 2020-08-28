Смоленский губернатор потребовал соблюдать меры безопасности в школах. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Алексей Островский напомнил, что в нынешнем учебном году в смоленских школах будет больше внимания уделяться противоэпидемиологическим мерам безопасности. На заседании в администрации глава региона обратил внимание глав муниципалитетов, что детям должны регулярно измерять температуру, напоминать о гигиене и социальной дистанции. Причем, учреждения должны иметь средства защиты.

- Коллеги, требую, чтобы вы подошли к этой задаче со всей серьезностью, - сказал губернатор. - Повторю - режим работы учебных организаций, расписание уроков должны быть составлены таким образом, чтобы минимизировать контакты школьников друг с другом.

О том, как подготовиться к школе и получать пользу от нового опыта, рассказала Главный врач детской областной больницы Виктория Макарова.