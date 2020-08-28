616 смолян сдали тест на ВИЧ. Фото: vk.com/o_spide_ru.

В Смоленске прошла Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах региона: Вязьме, Сафоново, Смоленске, Ярцево, Рославле. Свой ВИЧ-статус узнали 616 человек.

- Благодаря раннему выявлению ВИЧ, благодаря охвату тестированием, который в регионе составляет 25%, нам удалось добиться хороших результатов по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, - говорит первый заместитель начальника департамента по здравоохранению Смоленской области Сергей Герасимов. - Сегодня в регионе более 73% получают антиретровирусную терапию, что позволяет сохранить качество и увеличить продолжительность жизни.

Ранее стали известны итоги проверок по назначению стимулирующих выплат врачам в Смоленске. Рассмотрено около 400 обращений.