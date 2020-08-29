Смолянин за один день лишился двух миллионов рублей.Фото: pixabay.com.

82-летний пенсионер из Смоленска перевел мошенникам более 2 млн рублей. Дедушка поверил, что ему звонят из банка и хотят защитить счет от несанкционированного списания средств на нем.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выйти на след преступников пока не удалось.

С аналогичными аферистами столкнулись еще две смолянки. Жительница Вязьмы за один день лишилась 145 тысяч рублей, а ее подруга по несчастью из Смоленска - более 46 тысяч.

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