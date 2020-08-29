Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшего без вести смолянина. Фото: из архива издания.

Владислава Лежнина искали с 10 мая. Прочесывали населенные пункты и леса - точного места, где мог бы находиться парень никто не знал. В то же время полиция возбудила уголовное дело и начала искать подозреваемых в возможном убийстве. И нашла. Спустя три месяца мужчин задержали в Ногинске Московской области.

В ходе допроса 32-летний подозреваемый сообщил оперативникам о причастности к преступлению. Со слов задержанного, его 39-летний товарищ, которого также удалось задержать, 9 мая 2020 года ударил Владислава Лежнина тяжелым предметом по голове. От полученных травм молодой человек скончался. После тело решили спрятать. Мужчины вместе закопали труп на берегу реки Вазуза. Сейчас полицейские обследуют берег и ищут останки убитого Владислава, рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Главный виновник случившегося не спешит давать показания. Расследование дела продолжается.