В День знаний на 6 улицах отключат холодную воду. Фото: pixabay.com.
С 09.00 1 сентября до 23.00 4 сентября на 6 улицах не будет холодной воды. Сотрудники «Горводоканала» проведут ремонт артезианской скважины.
В зону отключения попали:
Московское шоссе от д. 37-б до д. 93-а,
ул. Ворошилова,
1-й, 2-й, 3-й Ворошиловский пер.,
Таборная гора.
Подвоз воды будет организован по заявкам - телефон АДС 38-18-50, 70-50-61.
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