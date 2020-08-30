В День знаний на 6 улицах отключат холодную воду. Фото: pixabay.com.

С 09.00 1 сентября до 23.00 4 сентября на 6 улицах не будет холодной воды. Сотрудники «Горводоканала» проведут ремонт артезианской скважины.

В зону отключения попали:

Московское шоссе от д. 37-б до д. 93-а,

ул. Ворошилова,

1-й, 2-й, 3-й Ворошиловский пер.,

Таборная гора.

Подвоз воды будет организован по заявкам - телефон АДС 38-18-50, 70-50-61.

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