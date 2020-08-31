В Дорогобуже на День города открыли новый ФОК. Фото: администрация Смоленской области.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса стало настоящим подарком для жителей муниципалитета. Поздравить дорогобужан с праздником приехал губернатор Алексей Островский. Глава региона отметил, что новый ФОК привлечет большое число горожан к занятиям спортом.

Спортивный комплекс в Дорогобуже собирались открыть намного раньше, но сдачу пришлось несколько раз переносить из-за недобросовестной работы подрядчиков.

По словам сотрудников пресс-службы администрации региона, ФОК оснащен универсальным спортивным залом, бассейном для взрослых и детей, а также залами силовой подготовки, настольного тенниса и аэробики. На его базе также функционирует восстановительный зал.

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