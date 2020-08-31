Школу в деревне Соловьево Смоленской области отремонтируют

Школу в деревне Сольвоево Смоленской области отремонтируют. Фото: pixabay.com.

Сельскую школу в деревне Соловьево Кардымовского района отремонтируют. Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Смоленской области Алексея Островского и главы района Павла Никитенкова.

В беседе отмечалось, что в 2019 году в здании отремонтировали крышу, поменяли изношенные оконные блоки, подремонтировали стены на втором этаже, купили плиту для пищеблока.

Губернатор пообещал поддержать вопрос с ремонтом, а также выделить деньги на решение проблем с проводкой.

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