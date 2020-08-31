Пятеро смолян перевели мошенникам более 420 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Пятеро жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников и перевели на неизвестные счета в общей сложности более 420 тысяч рублей. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности банка и предупредили держателей карт о попытке незаконного перевода сбережений.

Позже потерпевшие сообщили полицейским, что знали о схеме, которые используют мошенники из СМИ, но все же пошли на поводу у звонивших.

По пяти фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские делают все возможное, чтобы найти злоумышленников.

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